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  24 октября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Уфе уроженец Узбекистана в ходе ссоры схватился за автомат

CA-NEWS (UZ) -  В Уфе 22 октября произошла ссора между 23-летним гражданином Узбекистана и тремя посетителями. Сотрудникам кафе пришлось вызывать полицейских.

Инцидент произошел в ресторане, где 23-летний мужчина из Узбекистана что-то не поделил с тремя молодыми людьми: мужчинами 35-ти и 28-ми лет и 20-летней девушкой. Об этом сообщает издание КП-Уфа, ссылаясь на собственный источник.

В ходе ссоры парень достал предмет, похожий на автомат Калашникова. Он стал им размахивать перед шокированной компанией.

По предварительным данным, обошлось без жертв. С места ЧП полицейские изъяли видеозапись с камер наблюдения. Процессуальное решение по факту случившегося пока не принято.

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