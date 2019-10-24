В Узбекистане блогерку заставили в РОВД раздеться при мужчине , - СМИ

CA-NEWS (UZ) - Специальная комиссия во главе с омбудсменом Узбекистана 21 октября встретилась с блогеркой Нафосат (Шабнам) Оллашукуровой, принудительно госпитализированной в Хорезмский областной психоневрологический диспансер. Об этом сообщил centralasian.org.



По словам одного из активистов, посетивших блогерку, с инициативой создания спецкомиссии по изучению дела задержанной блогерки Нафосат Оллашукуровой выступило Региональное отделение Управления Верховного Комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) по Центральной Азии. "Глава Регионального отделения УВКПЧ по Центральной Азии Ришард Коменда обратил внимание на судьбу Нафосат Оллашукуровой. После этого омбудсмен Узбекистана создал спецкомиссию, которая решила встретиться с задержанной блогеркой", – говорит активист.

Он говорит, что в состав спецкомиссии вошли десять человек – заместитель омбудсмена, сотрудники Комитета женщин и Министерства здравоохранения Узбекистана, а также представители базирующихся внутри страны правозащитных организаций «Эзгулик» и «Нажот». "Полный отчет спецкомиссии по делу Нафосат Оллашукуровой будет обнародован в скором времени", – сообщил активист.

Активист, вошедший в состав спецкомиссии по делу Нафосат Оллашукуровой, говорит, что блогерка просила выпустить ее из психоневрологического диспансера. "Во время беседы Оллашукурова отвечала на все вопросы членов спецкомиссии очень сдержанно, конкретно и логично. Во время беседы, длившейся три часа, Нафосат 37 раз повторила «я не больна», 21 раз она просила «выпустите меня отсюда», – сказал активист.

Он добавил, что 21 октября два врача, прибывшие в составе спецкомиссии из Ташкента в Хорезм, осмотрели Нафосат Оллашукурову и вынесли заключение, что блогерка «психически нездорова». "Согласно заключению врачей, сейчас Оллашукурова идет на поправку", – сказал активист. Он добавил, что блогерка пожаловалась на то, что 26 сентября, в день ее задержания в отделе милиции ее заставили раздеться при мужчине-милиционере.

Как сказал «Озодлику» представитель УВД Хорезмской области, Нафосат Оллашукурова была осмотрена на основании установленной процедуры. По его словам, осмотр задержанной Оллашукуровой проводила женщина-сотрудник, а сотрудник УВД участвовал при осмотре в качестве свидетеля. Как утверждает представитель областной милиции, при осмотре блогерки были соблюдены все нормы законодательства.

Помощник главного врача Хорезмского областного психоневрологического диспансера Махмуда Рахимбоева ограничился лишь кратким ответом о том, что «Нафосат Оллашукурова получает медикаментозное лечение в установленном порядке и содержится в хороших условиях».

Ранее ряд международных правозащитных организаций осудили власти Узбекистана за задержание и принудительную госпитализацию блогерки Нафосат Оллашукуровой в психоневрологический диспансер.

​Посетивший Ташкент Специальный представитель ЕС по Центральной Азии Петер Буриан во время встречи с узбекистанскими активистами 22 октября поинтересовался делом блогерки Нафосат Оллашукуровой. 20 октября десятки авторитетных международных организаций выступили с заявлением в защиту Нафосат Оллашукуровой.

Напомним, что в начале октября базирующаяся в Нью-Йорке международная прессозащитная организация «Комитет по защите журналистов» (CPJ) призвала правительство Узбекистана освободить блогерку Оллашукурову.

23 сентября органы внутренних дел Хорезмской области возбудили дело об административном правонарушении в отношении журналиста и поэта Махмуда Раджабова и его родственников. Они пешком отправились из Хорезма в Ташкент на прием к министру внутренних дел Пулату Бабаджанову, чтобы рассказать ему о том, как их незаконно преследуют. Несколько человек милиция задержала и поместила под арест. Оллашукурова принимала участие в этом пешем ходе и освещала его в Facebook'е. Ее арестовали вместе с Махмудом Раджабом. На следующий день Ургенчский городской административный суд приговорил ее к 10-дневному административному аресту. В Генпрокуратуре Узбекистана заявили, что якобы через день после ареста у Оллашукуровой начались «психологические изменения».