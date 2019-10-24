В Казахстане оправданного бывшего судью отправили за решетку на фоне критики

CA-NEWS (KZ) - Судье, обвиненному в «подстрекательстве к даче взятки» и «мошенничестве», суд в Алматы отменил оправдательный приговор на фоне дискуссий в социальных сетях. Об отмене приговора сообщила антикоррупционная служба в среду, 23 октября.

Судья Ауэзовского районного суда № 2 Андрей Штейнке был задержан в феврале 2019 года по итогам операции органов противодействия коррупции. По версии следствия, в конце 2018 года в бытность судьей Штейнке якобы получил у знакомой взятку в обмен на обещание содействовать в снятии обременения с недвижимости. Андрей Штейнке в суде отверг предъявленные ему обвинения.

23 июля этого года Алмалинский районный суд оправдал 40-летнего Андрея Штейнке «за отсутствием состава преступления». Районный суд заявил, что факт передачи денег судье не установил.

Представители общественности выразили возмущение оправдательным приговором в отношении судьи, задержанного «при получении взятки». Городской суд позднее заявил, что Штейнке отстранили от должности после того, как он «вступил в непроцессуальный контакт».

Сегодня антикоррупционная служба объявила, что апелляционная коллегия по уголовным делам города Алматы признала бывшего судью Ауэзовского районного суда № 2 Андрея Штейнке виновным и приговорила к трем с половиной годам тюрьмы. Также его лишили права занимать должности на государственной службе.