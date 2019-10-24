Население Узбекистана превыcило 33,7 миллиона

CA-NEWS (UZ) - По состоянию на 1 октября этого года численность постоянного населения в Узбекистане составила 33 миллиона 724,5 тысячи человек. В городах проживает 17 миллионов 34 тысячи человек, в сельской местности 16 миллионов 690 тысяч 500 человек. Об этом сообщили в Госкомстате Узбекистана.

По данным комитета, по состоянию на 1 октября 2019 года наибольшая плотность населения отмечается в Самаркандской области - 11,4% (от общей численности населения), далее следуют Ферганская область - 11,1%, Кашкадарьинская область - 9,7% и Андижанская область - 9, 2%.

«По предварительным данным, по состоянию на 1 октября 2019 года 30,5% постоянного населения страны моложе трудоспособного возраста, 59,1% трудоспособного возраста и 10,4% люди старше трудоспособного возраста», - говорится в отчете.