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  24 октября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Правительство Израиля попробует сформировать коалиционное правительство

CA-NEWS (CA) -  Президент Израиля Реувен Ривлин поручил лидеру оппозиционного блока "Кахоль-Лаван" Бенни Ганцу сформировать коалиционное правительство. По данным Jerusalem Post, у политика есть на это 28 дней.

Если новая парламентская коалиция не будет сформирована, в стране могут пройти третьи по счёту выборы за год.

Переговоры "Кахоль-Лаван" и партии "Ликуд" Беньямина Нетаньяху назначены на четверг, 24 октября. В своем заявлении "Ликуд" повторил свой призыв к широкому коалиционному правительству.

21 октября премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что не может сформировать правительство в срок и передал мандат президенту. В течение последних 11 лет поручение составить правительство получал лидер партии "Ликуд".

Выборы в израильский парламент (Кнессет) состоялись 17 сентября. Партия "Ликуд" получила 31 место в парламенте, "Кахоль-Лаван" – 33. Всего в Кнессете 120 мест, поэтому ни одна политическая сила не может сформировать правительство самостоятельно.

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