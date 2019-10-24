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  24 октября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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На опыте Кыргызстана, Узбекистана и Казахстана землетрясения смогут предсказывать за 5 дней до начала толчков
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CA-NEWS (UZ) -  Проанализировав спутниковые данные землетрясений в Узбекистане 26 мая 2013 года, в Кыргызстане 8 января 2007 года и в Казахстане 28 января 2013 года, исследователи выявили закономерность. Во всех случаях за 5 дней до начала сейсмической активности менялись параметры ВГВ (колебания воздушных масс, имеющих помимо продольной, ещё и поперечную составляющую), сообщает НИУ ВШЭ.

Выяснилось, что наблюдение за температурой средней атмосферы (стратосфера и мезосфера) в совокупности с контролем длины волн ВГВ позволяет получить полезную информацию. В рамках исследования максимальные длины волн составили 14,2 км и 18,9 км, но известно, что ВГВ с вертикальными длинами волн более 10 км появляются лишь при глубоком конвективном нагреве. Длина волны начинает расти за 4−5 дней и достигает максимума за 2 дня до землетрясения, а затем резко падает за сутки до толчков.

«Это значит, что в литосфере Земли протекают процессы, при развитии которых возникают конвективные неустойчивости в нижней атмосфере. Именно они становятся причиной возникновения ВГВ в сейсмически активных регионах. Внутренние гравитационные волны, достигая мезосферы, могут разрушаться. Когда это происходит, энергия ВГВ переходит в тепловое движение, что сказывается на температуре», — пояснил один из авторов исследования, профессор факультета физики ВШЭ, заведующей лабораторией ИКИ РАН Сергей Попель.

Учёные полагают, что полученные данные, опубликованные в Doklady Earth Sciences, помогут в идентификации ВГВ в сейсмически активных регионах и в том числе для краткосрочной оценки времени наступления землетрясений.

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