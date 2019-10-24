Малазийская Air Asia планирует открыть прямое авиасообщение с Казахстаном

CA-NEWS (KZ) - В Куала-Лумпуре казахстанская делегация в составе представителей Комитета гражданской авиации МИИР РК, посольства РК в Малайзии, аэропортов городов Нур-Султан, Алматы и Караганды провела переговоры с совладельцем и основателем группы компаний Air Asia г-ном Датук Камарудин бин Меранун и исполнительным директором авиакомпании AirAsia Беньямин Исмаил, сообщает пресс-служба КГА.



В ходе переговоров, стороны обсудили возможность открытия прямого авиасообщения авиакомпании Air Asia между Казахстаном и Малайзией.

В целях развития Международного финансового центра «Астана» и туристического потенциала страны, малазийской стороне была предложена возможность выполнения полетов через Казахстан в крупнейшие мировые финансовые центры с 5-ой степенью свободы воздуха в аэропортах Нур-Султан, Алматы, Караганды и других. Режим «открытое небо» распространяется на аэропорты городов Нур-Султан, Алматы, Караганды, Шымкент, Усть-Каменогорск, Павлодар, Кокшетау, Тараз, Петропавловск, Семей.

Также, представителями отечественных аэропортов были предложены различные механизмы по стимулированию открытия регулярных полетов.

В свою очередь, Датук Камарудин бин Меранун выразил заинтересованность в открытии прямых рейсов в г. Алматы с пятой степенью свободы воздуха в города Европы Рим, Милан, Ницца и г. Нью-Йорк (США).

Справочно:

Air Asia – бюджетная авиакомпания Малайзии, является самой крупной бюджетной авиакомпанией в Азии и 13-ой в мире. Осуществляет полеты по 152 направлениям в 22 странах мира. Парк воздушных судов состоит из 265 воздушных судов. Главным транзитным хабом авиаперевозчика является международный аэропорт Куала-Лумпура. По итогам 2018 года авиакомпанией было перевезено 44,3 млн пассажиров, что на 14 % больше по сравнению с предыдущим годом.