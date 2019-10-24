Призывная кампания в ряды Вооруженных сил Таджикистана выполнена на 65%, - минобороны

- Таджикистан, общество
- 16:13, 24 октября 2019
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CA-NEWS (TJ) - В эти дни продолжается призывная кампания в ряды Вооруженных сил Республики Таджикистан, которая выполнена на 65%. Об этом корреспонденту НИАТ «Ховар» сообщил начальник пресс-центра Министерства обороны Республики Таджикистан Ориф Нозимиён.
По данным источника, в течение 20 дней со дня старта осеннего призыва Горно-Бадахшанская автономная область в числе первых выполнила призывную кампанию на 110%.
Сегодня большое количество молодежи добровольно прибывает в военные комиссариаты городов и районов для службы в рядах Вооруженных сил страны.
«За этот период военные комиссариаты городов и районов Шахристан, Исфара и Кухистони Мастчох Согдийской области рапортовали о выполнении призывной кампании. В целом до настоящего времени в Согдийской области призывная кампания граждан на обязательную военную службу выполнена почти на 75%», — отметил пресс-секретарь Министерства обороны Республики Таджикистан подполковник Ориф Нозимиён.
Призывная кампания в городах и районах Хатлонской области реализована на более чем 50%, в городах и районах республиканского подчинения – на 60% и в Раштской зоне – на 100%.
«Продолжается призыв граждан на военную службу в городе Душанбе. В 4-х районах столицы кампания выполнена на 75%», — добавил источник.
Напомним, что в стране продолжается призывная кампания в ряды Вооружённых сил Республики Таджикистан.