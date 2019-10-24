Среднеазиатская черепаха включена в Красную книгу Узбекистана

CA-NEWS (UZ) - Количество среднеазиатских (степных черепах) неуклонно сокращается из-за изменения среды обитания и уничтожения. По этой причине среднеазиатская черепаха включена в Красную книгу Узбекистана.

Согласно информации Государственного комитета Республики Узбекистан по экологии и охране окружающей среды, общая площадь территорий, которая стала не подходящей для естественной среды обитания черепах, составляет 300 000 квадратных километров. Как отмечается, за последние 60 лет в результате сельскохозяйственной деятельности места обитания черепах сократились на 1,5 миллиона гектаров.

«На сегодняшний день с целью сохранения естественной популяции этого вида степные черепахи включены в новую редакцию Красной книги Республики Узбекистан . Однако на рынках Ташкента - в Янгиабаде, Чорсу и других базарах черепах продают в свободном доступе. Особенно их детёнышей. Часто их покупают в качестве игрушек своим детям, а затем выбрасывают, так как не могут ухаживать за ними. По нашему мнению, необходимо немедленно взять под контроль продажу диких животных и наказывать как продавцов, так и покупателей», - отмечается в сообщении ведомства.

Численность среднеазиатской степной черепахи начала сокращаться в первой половине прошлого века. Во время Второй мировой войны мясо черепах использовалось для производства большого количества мясных консервов. В 1950-х и 1960-х годах черепах собирали в основном для экономических нужд, но развитие сельского хозяйства в открытых степях привело к значительному сокращению численности мест обитания и численности видов.

Среднеазиатская степная черепаха (Agrionemys horsfieldii) включена в Красный список Международного союза охраны природы (IUCN) со статусом «уязвимого вида». За последние 18 лет в общей сложности 1 миллион 254 тысячи 100 черепах были отловлены легально и нелегально и экспортированы.