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  24 октября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Нур-Султане открыли новое здание посольства Беларуси

CA-NEWS (KZ) -  В Нур-Султане 24 октября открыли новое здание посольства Беларуси. В церемонии официального открытия приняли участие заместитель премьер-министра Казахстана Роман Скляр, первый заместитель премьер-министра Республики Беларусь Александр Турчин, а также представители деловых и дипломатических кругов двух стран, сообщает пресс-служба правительства РК.

Проект Комплекса зданий Посольства Республики Беларусь в Республике Казахстан разработан ГП «Институт жилища – НИПТИС им. С.С. Атаева».

Комплекс зданий Посольства состоит из административного здания, включающего в себя зал приемов, конференц-зал, переговорные помещения, кабинеты сотрудников, библиотеку, а также жилого дома, где предусмотрено 10 квартир, 2 гостиничных номера, подземный паркинг и резиденция Посла Республики Беларусь.

Посольство Беларуси расположено в «дипломатическом квартале», где уже размещаются посольства США, Республики Корея, резиденция Посла России, а также ведется строительство ряда диппредставительств (КНР, ОАЭ, Саудовской Аравии, Узбекистана).

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