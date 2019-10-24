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  24 октября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Улан-Баторе построят 10 тыс. энергоэффективных домов

CA-NEWS (MNG) -  Улан-Батор заручился поддержкой Азиатского банка развития и Международной финансовой корпорации для строительства 10 тыс. новых энергоэффективных домов.

Муниципалитет подписал меморандум о взаимопонимании с банковскими учреждениями по внедрению стандартов экологического строительства «Совершенство в проектировании и повышении эффективности» (Excellence for Design and Greater Efficiencies-EDGE). Этот новый стандарт будет принят в рамках проекта Улан-Батора по экологически чистому доступному жилью и устойчивому восстановлению городов.

Проект стоимостью $570,2 млн был разработан для строительства доступных, устойчивых к изменению климата и пригодных для жизни эко-районов при поддержке Зеленого климатического фонда и Фонда технологий высокого уровня.

Из 10 000 домов в 20 районах 1500 будут социальным жильем, 5500 будут доступным жильем, а остальные 3000 будут проданы по преобладающей рыночной цене.

Треть населения Монголии проживает в юрточных районах или населенных пунктах с низким и средним уровнем дохода. Эти районы страдают от плохой санитарии, неадекватного обращения с твердыми отходами и ограниченного водоснабжения, что создает опасность для здоровья и окружающей среды.

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