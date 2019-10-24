В Монголии установили автомобильный трек для аттракционных машин

CA-NEWS (MNG) - "C and S", итальянский производитель автомобилей для взрослых и юношей, установил в Монголии крытый автомобильный трек для атракционых машинок (bumper-car). Это является автодромом для атракционых машинок среднего размера.

В рамках проекта "C and S" сотрудничали с монгольской строительной компанией Camber LLC, которая участвует в ряде проектов городского развития в Монголии.

Помимо возможности кататься на автомобилях-бамперах, посетители новых мест могут познакомиться с другими достопримечательностями, которые дополняют трассы, включая батуты и большую игровую площадку.