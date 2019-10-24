Республиканцы попытались помешать допросу свидетеля об импичменте Трампа

Свидетель Лора Купер в Конгрессе

CA-NEWS (CA) - Федеральный суд в округе Колумбия обязал Госдепартамент США в течение ближайших 30 дней начать публикацию документов, касающихся событий последних месяцев, связанных с взаимоотношениями Соединённых Штатов и Украины. Об этом сообщает газета Washington Post.

Иск подала группа активистов, которая, в частности, потребовала предоставить переписку между госсекретарем Майком Помпео и личным юристом президента Дональда Трампа Рудольфом Джулиани. Представители организации также попросили опубликовать материалы, относящиеся к отзыву Мари Йованович, бывшего посла США на Украине - сообщает "Голос Америки".

Украина оказалась в центре расследования по импичменту президента Трампа, начатого в трёх комитетах Палаты представителей после того, как сотрудник спецслужб обвинил президента в оказании давления на Киев, чтобы навредить своему политическому оппоненту Джо Байдену.

Ряд высокопоставленных представителей Госдепартамента уже дали показания в ходе расследования. Республиканцы в Палате представителей обвиняют демократов в том, что они держат расследование в секрете и передают прессе только те фрагменты показаний, которые подтверждают обвинения против Трампа. Накануне около 30 конгрессменов-республиканцев ворвались в помещение, где должны были проходить очередные слушания, и отказывались уходить, пока им не дадут возможность присутствовать на них. Демократы же утверждают, что эти республиканцы - не члены комитетов, ведущих расследование, а следовательно не должны присутствовать на закрытых слушаниях.

В результате выступление Лоры Купер - чиновницы Пентагона, отвечающей за взаимодействие в военных вопросах с Украиной и Россией - началось с пятичасовым опозданием. Ей были заданы вопросы об обстоятельствах задержки предоставления Украине американской военной помощи летом этого года. Демократы считают, что Трамп задержал помощь умышленно, чтобы добиться от украинских властей начала расследования против Байдена. В прессе пока не появилось утечек со слушаний.

Ранее в Палате представителей выступил, в частности, нынешний вреемнный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор. Он заявил, в частности, что у него сложилось впечатление, что помощь Украине действительно была приостановлена, чтобы добиться от украинского президента Владимира Зеленского обещания исполнить требования Трампа о расследовании против Байдена. Сам Трамп утверждает, что это не так.