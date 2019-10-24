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  24 октября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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США выделили очередной грант Туркменистану на восстановление исторического памятника

CA-NEWS (TM) -  Посол США в Туркменистане Мэттью Климоу на днях выделил грант в размере $150 тысяч в рамках программы «Фонд Посла по сохранению культурного наследия» (AFCP) Национальному управлению Туркменистана по охране, изучению и реставрации памятников истории и культуры.

По данным Посольства США в Туркменистане, грант будет направлен на финансирование третьего этапа проекта по восстановлению и сохранению караван-сарая Шелкового пути в Даяхатыне.

С 2001 года по сегодняшний день AFCP профинансировал в стране 26 проектов на общую сумму более $1,6 миллионов. Таким образом, Туркменистан получил больше грантов на сохранение культурного наследия, чем любая другая страна.

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