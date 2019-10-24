Узбекистанского «Ромео» посадили на 12 лет за убийство возлюбленной

CA-NEWS (UZ) - В Узбекистане суд приговорил молодого человека к 12 годам лишения свободы за убийство бывшей возлюбленной, которая вышла замуж за другого.

История началась тогда, когда гражданин А.Т. подрабатывал на стройке в Ташкенте и узнал, что его девушку выдали замуж за другого, сообщает УзА.

После этого он решил вернуться в Каракалпакстан. Встретившись, молодые люди решили поступить так, как они договаривались ранее если не поженятся, то и жить им незачем.

На следующий день отправившись на кладбище, А.Т. взял с собой нож. Незадолго до трагедии он позвонил супругу девушки и сообщил об их решении. Затем принесенным ножом он нанес девушке несколько ударов в грудь и шею. После ударил ножом себя, однако подоспевшая «скорая» спасла его жизнь.

Суд приговорил А.Т. к 12 годам лишения свободы в соответствии со статьей 97 Уголовного Кодекса.