РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  24 октября 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Узбекистанского «Ромео» посадили на 12 лет за убийство возлюбленной

CA-NEWS (UZ) -  В Узбекистане суд приговорил молодого человека к 12 годам лишения свободы за убийство бывшей возлюбленной, которая вышла замуж за другого.

История началась тогда, когда гражданин А.Т. подрабатывал на стройке в Ташкенте и узнал, что его девушку выдали замуж за другого, сообщает УзА.

После этого он решил вернуться в Каракалпакстан. Встретившись, молодые люди решили поступить так, как они договаривались ранее если не поженятся, то и жить им незачем.

На следующий день отправившись на кладбище, А.Т. взял с собой нож. Незадолго до трагедии он позвонил супругу девушки и сообщил об их решении. Затем принесенным ножом он нанес девушке несколько ударов в грудь и шею. После ударил ножом себя, однако подоспевшая «скорая» спасла его жизнь.

Суд приговорил А.Т. к 12 годам лишения свободы в соответствии со статьей 97 Уголовного Кодекса.

print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
  • Дворец хивинских ханов передали от Национального банка Министерству культуры
  • Сестра президента Туркменистана запрещает досматривать фуры, направляющиеся в Узбекистан и обратно, - СМИ
  • В Ашхабаде начал работу Международный нефтегазовый форум
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×