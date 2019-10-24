Туркменистан поставляет хлопковые семена из Узбекистана из-за нехватки отечественных

CA-NEWS (TM) - Работа на Ахалском маслозаводе возобновилась благодаря поступлению в страну хлопковых семян из Узбекистана, сообщают корреспонденты «Хроник Туркменистана».

По данным сотрудника Транспортно-логистического центра железнодорожных сообщений Туркменистана, на завод ежедневно поступает от 5 до 10 вагонов сырья из соседней страны. Хлопковые семена поступают на протяжении нескольких последних лет с октября по февраль. Также известно о доставке семян из Узбекистана автотранспортом. В течение суток завод может перерабатывать до 300 тонн сырья.

В то же время Туркменистан отправляет в Узбекистан бензин. В этом году начались отправки бензина, производимого из газа. Возможно, что соседние страны наладили обмен продукцией по бартеру.

По словам эксперта-технолога, качество масла «Ахал» довольно хорошее именно потому, что оно производится из высококачественных семян хлопка, выращиваемого в Узбекистане.

Между тем, в продажу масло «Ахал» до сих пор не поступило. В государственных магазинах сложно купить растительное масло других марок. Сейчас два раза в неделю в продаже появляется масло «Туркменабат».

Как рассказали жители 30-го микрорайона столицы, к госмагазинам Якымлы (Ýakymly), Хезрет (Hezret), Арчабил (Arçabil) дважды в неделю подъезжает грузовая машина, из которой выгружают по два блока масла в каждом из которых по 10 литровых бутылок. Так как в очередях стоят по 40-50 человек, товар могут купить лишь 20 из них.

Продавцы «в нагрузку» к маслу добавляют пол-литровую бутылку очищенной воды «Сумбар». За масло, цена которого 3,40 манат ($1) и воду стоимостью 1 манат с покупателей берут 5 манатов ($1,4). Если человек выражает недовольство, набор продают следующему в очереди.

Также стало известно, что с 22 октября с 9 до 20 манатов ($5,7) подорожала 900-граммовая бутылка российского подсолнечного масла «Щедрое лето».