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  24 октября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Душанбе торжественно встретил чемпиона мира по дзюдо среди юниоров Сомона Махмадбекова

CA-NEWS (TJ) -  Сотни людей в душанбинском аэропорту сегодня торжественно встретили таджикского спортсмена, чемпиона мира по дзюдо среди юниоров Сомона Махмадбекова, передает Радио Озоди.

17 октября Сомон Махмадбеков на проходившем в Марокко чемпионате мира по дзюдо среди юниоров в финальной схватке в весовой категории до 73 кг одержал верх над Георгием Елбакиевым из России и стал чемпионом мира.

Сомон Махмадбеков сказал по прибытию, что на татами его мысли были исключительно о завоевании золотой медали.

«Слава Всевышнему, что всё получилось. После чемпионата в Токио, где я завоевал бронзовую медаль, я не мог спать 2-3 ночи. Я злился на себя. И слава всевышнему, что теперь я смог добиться «золота», - сказал Сомон.

Таджикского чемпиона приветствовали в аэропорту руководители Комитета по делам молодежи и спорта, известный спортсмены. По традиции, на чемпиона надели расшитый золотыми нитками чапан и токи (национальный головной убор).

Теперь, признался Сомон, он мечтает об участии и победе в Олимпийских играх.

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