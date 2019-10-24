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  24 октября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Казахстан занял 25-е место в рейтинге Doing Business

CA-NEWS (KZ) -  Всемирный банк повысил позиции Казахстана в рейтинге по легкости ведения бизнеса «Doing Business» на 3 пункта — с 28 до 25 места, передает пресс-служба правительства.

Повышение позиций Казахстана в рейтинге «Doing Business» стало возможным благодаря проводимой системной работе Правительства по реформированию действующего законодательства, совершенствованию разрешительной системы, упрощению процедур создания бизнеса, оптимизации государственной контрольно-надзорной деятельности и улучшению бизнес климата.

Всемирный банк ежегодно публикует рейтинг 190 государств по благоприятности условий ведения бизнеса. Анализ ведется по 10 индикаторам, включая затраты времени и денежных средств на создание нового бизнеса, получение разрешений на строительство, доступ к электроэнергетической инфраструктуре, регистрация прав собственности, получение кредитов, защита прав миноритарных инвесторов, налогообложение, осуществление международной торговли и др.

Казахстан опередил Исландию (26 место), Австрию (27 место), Россию (28 место), Японию (29 место), Испанию (30 место), Армению (47 место), Беларусь (49 место), Кыргызстан (80 место) и множество других стран.

Лидеры рейтинга «Doing Business» — Новая Зеландия, Сингапур и Гонконг.

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