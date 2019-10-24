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  25 октября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Снежного барса нужно защитить от изменения климата и от человека, - ООН

CA-NEWS (KG) -  «Призраком гор» называют снежного барса жители Центральной и Южной Азии, где водится эта уникальная кошка. Пока еще водится. Снежный барс находится под угрозой исчезновения и нуждается в защите. Об этом напоминают в ООН по случаю Международного дня снежного барса.

Снежного барса считают своеобразным индикатором «состояния здоровья» горных экосистем. Если хорошо барсу, то можно не волноваться и за других обитающих там животных. Но сегодня поводы для волнения есть, передает служба новостей ООН.

В мире осталось от 4000 до 7500 тысяч этих «мифических животных» - их называют так потому, что они редко попадаются на глаза человеку. В Международном союзе защиты природы предупреждают, что к 2040 году популяция снежных барсов сократится еще на 10 процентов. Кроме браконьерства, одна из главных угроз - расширение хозяйственной деятельности и наступление человека на территорию барса. Поскольку животные, служащие ему пищей, уходят дальше в лес, снежный барс вынужден искать новые места обитания, а их все меньше.

Еще один серьезный негативный фактор – изменение климата, которое тоже меняет существующие экосистемы, и воздействует на жизнь и человека, и снежного барса. Лишь один пример – чем больше сжимается ареал обитания этого хищника, тем ближе он оказывается к человеку и при отсутствии диких парнокопытных, нападает на домашних животных.

Глубже изучить последствия изменения климата для снежных барсов и животных, на которых они охотятся, а также найти пути «мирного сосуществования» человека и снежного барса – в числе задач проекта «Исчезающие сокровища», который Программа ООН по окружающей среде (ЮНЕП) осуществляет в Таджикистане и Кыргызстане. В столице Кыргызстана Бишкеке в 2017 году прошел Международный форум по сохранению снежного барса. Этот красивый и грациозный хищник даже украшает собой герб Кыргызстана, а живых особей там насчитывается порядка 500.

К защите снежного барса подключились международные организации и доноры, ученые и активисты. В 2013 году была принята Глобальная стратегия по сохранению снежного барса. Но помощник Генерального секретаря ООН Джихан Султаноглу подчеркивает, что к этой работе нужно привлекать и местных жителей.

«Важно привлекать к решению проблемы местные сообщества там, где находится среда обитания снежных барсов. Надо менять поведение людей и подключать местное население. Да, снежных барсов воочию видели немногие. Но они существуют, и мы должны их спасти!»

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