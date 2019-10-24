Спикер Сената Назарбаева и премьер Медведев обсудили проблему поставки казахского угля на Украину

CA-NEWS (KZ) - Председатель Сената парламента Казахстана Дарига Назарбаева встретилась с председателем Правительства России Дмитрием Медведевым на территории резиденции председателя Правительства России «Горки», сообщает пресс-служба Сената.

В ходе обсуждения были затронуты вопросы правового обеспечения условий передвижения и пребывания граждан Казахстана на территории России, изменения статуса пограничных пунктов пропуска, создания общего модельного Экологического кодекса, экологии полигонов на территории Казахстана, а также проблемы распределения водных ресурсов, в том числе трансграничных рек.

Также во время встречи Дарига Назарбаева подняла вопрос о ситуации с поставкой казахстанского угля в Россию и Украину. По словам Спикера Сената, после введения ограничений на вывоз грузов из России и транзита по ее территории в Украину, для казахстанских предприятий, с одной стороны, закрылся доступ к украинскому рынку, с другой - значительно сократился российский рынок.

«Объективно других рынков сбыта для казахстанского угля нет. Европейское направление из-за падения цен и роста транспортных расходов практически остановилось. В таких условиях российские меры ставят наши угледобывающие предприятия на грань остановки», - заявила Д.Назарбаева.

Глава Правительства России сделал акцент на том, что по всем обсуждавшимся темам даны соответствующие поручения.

«Вопросы, которые были подняты сегодня, найдут положительные решения. Я поручаю своему заместителю Алексею Гордееву предпринять все необходимые действия по созданию совместной комиссии по реке Урал. Существующие общие вопросы необходимо решать на взаимовыгодных условиях», - подчеркнул Д.Медведев.