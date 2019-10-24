Арестована супруга бывшего министра юстиции Южной Кореи
- Азия и мир, общество
- 23:17, 24 октября 2019
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CA-NEWS (CA) - Южнокорейская прокуратура 24 октября арестовала жену бывшего министра юстиции Чо Гука, который ушел с поста на прошлой неделе, передает NHK.
Суд заявил, что Чон Гён Сим, которая является профессором университета, подозревают в незаконном присвоении средств, использовании поддельных документов и других преступлениях.
Прокуратура считает, что Чон имела самое непосредственное отношение к сомнительным инвестициям, а также к обеспечению преференций для поступления ее дочери в престижные учебные заведения.
Чон Гён Сим отрицает все обвинения.
Информационное агентство Йонхап сообщило, что прокуратура намерена расследовать возможную причастность к этому ее супруга Чо Гука - близкого помощника президента Мун Чжэ Ина.