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  25 октября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Арестована супруга бывшего министра юстиции Южной Кореи

CA-NEWS (CA) -  Южнокорейская прокуратура 24 октября арестовала жену бывшего министра юстиции Чо Гука, который ушел с поста на прошлой неделе, передает NHK.

Суд заявил, что Чон Гён Сим, которая является профессором университета, подозревают в незаконном присвоении средств, использовании поддельных документов и других преступлениях.

Прокуратура считает, что Чон имела самое непосредственное отношение к сомнительным инвестициям, а также к обеспечению преференций для поступления ее дочери в престижные учебные заведения.

Чон Гён Сим отрицает все обвинения.

Информационное агентство Йонхап сообщило, что прокуратура намерена расследовать возможную причастность к этому ее супруга Чо Гука - близкого помощника президента Мун Чжэ Ина.

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