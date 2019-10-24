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  24 октября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В фуре на востоке Англии обнаружены тела 39 человек: все погибшие - китайцы

CA-NEWS (CA) -  В английском графстве Эссекс на востоке страны обнаружена фура с 39 телами погибших внутри. Британские медиа сообщили, что все погибшие в грузовом прицепе - граждане Китая.

Фура с прицепом въехала на пароме, отошедшем от бельгийского Зебрюгге и причалившего к английскому Пёрфлиту, расположенному в устье Темзы. Это произошло в ночь с 22 по 23 октября.

Соболезнование в связи с трагедией выразила министр внутренних дел Соединенного Королевства Прити Пател. Выступая в Палате общин, она добавила, что "личности погибших только предстоит установить, я обратилась к официальным лицам, способным помочь в расследовании, за поддержкой", передает Euronews.

В ночь с 22 по 23 октября фура припарковалась в промышленной зоне города Грэйса, и спустя 40 минут в местной полиции раздался звонок из службы скорой помощи, вызванной на стоянку.

МИД Болгарии вечером 23 октября сообщил, что грузовик марки "Скания" принадлежит фирме, зарегистрированной в Варне по ирландскому паспорту, и что это транспортное средство покинуло Болгарию два года назад и больше туда не возвращалось.

Процесс идентификации тел 39 погибших - 38 взрослых и одного подростка только начался.

По словам судмедэкспертов, он займет много времени. По подозрению в причастности к гибели людей задержан 25-летний водитель фуры, уроженец Северной Ирландии.

Известно, что полиция Северной Ирландии провела обыски в домах людей, которые могут иметь отношение к задержанному. Известно и то, что этого человека проверяют на наличие связей, как было заявлено, "с организованной преступностью".

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