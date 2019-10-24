Миллиардер Алишер Усманов придумал первую бизнес-схему во время уборки картошки

CA-NEWS (UZ) - Один из богатейших людей России, выходец из Узбекистана Алишер Усманов, придумал свою первую бизнес-схему, когда в студенчестве ездил на картошку. Об этом он рассказал в фильме Вячеслава Духина «МГИМО. На всех языках мира», сообщает телеканал «360» рассказ Усманова в фильме Вячеслава Духина «МГИМО. На всех языках мира». Основатель USM Holdings поделился воспоминаниями о вузе, который окончил в 1976 году. В те годы студентов отправляли на картошку. В первый же день Усманов вместе с однокурсником выбился в лидеры. Но утром у них так болели мышцы, что разогнуться не было сил. Тогда будущий миллиардер придумал первую в своей жизни бизнес-схему.

«Смотрю — весы. Заезжает зилок, там 3600. А у нас заезжает такой маленький тракторок. Я думаю, а если 3600 станет 3500, а наше будет 1300, у нас же будет больше картошки и план выполним быстрее. Через три дня наши показатели сбора картошки так пошли наверх, что через неделю меня отправили в Москву от греха подальше, уже месячный план выполнен», — рассказал Усманов.

В фильме о МГИМО предприниматель вспомнил, как совершил ошибку при подаче документов и в итоге не поступил. Усманов решил поступать по национальной квоте, хотя там были свои условия, более сложные, нежели для общего конкурса. В итоге вуз принял детей высокопоставленных чиновников, у которых было меньше баллов.

Усманов не отчаялся, вернулся домой в Узбекистан и вплотную занялся фехтованием. Он стал мастером спорта, вошел в юношескую сборную Республики, а затем его включили в сборную СССР. На следующий год он вернулся и с тем же баллом поступил в МГИМО, пишет издание.