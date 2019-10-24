16 смертных приговоров за сожжение школьницы в Бангладеш

Нусрат облили керосином и сожгли на крыше той самой школы, где она училась

CA-NEWS (CA) - Суд приговорил 16 человек к смертной казни за убийство 19-летней Нусрат Джахан Рафи, которая жаловалась в полицию на сексуальные домогательства со стороны директора. Среди осужденных - сам директор, две одноклассницы Нусрат и двое местных руководителей отделения правящей партии, передает BBC.



В апреле ученицу религиозной медресе облили керосином и подожгли на крыше школы. За несколько дней до этого она написала заявление в полицию, пожаловавшись на домогательства со стороны директора.

Жестокое убийство, совершенное в маленьком городке Фени в 160 км от столицы, потрясло всю страну. По Бангладеш прокатилась волна демонстраций с требованием правосудия.

Судебный процесс над 16 обвиняемыми прошел в быстром темпе, хотя обычно подобные суды длятся годами. Прокурор Хафез Ахмед назвал это свидетельством того, что в Бангладеш "убийство никому не сойдет с рук".

Адвокаты приговоренных к смерти пообещали подать апелляцию.

Следствие по делу о гибели Нусрат Джахан Рафи вскрыло целый заговор с участием нескольких могущественных мужчин и собственных одноклассниц девушки.

Их целью было заставить ее замолчать.

Трое учителей медресе, в том числе директор Сирадж Уд Дула, и двое руководителей местного отделения правящей партии "Лига Авами" были среди тех, кого суд признал виновными в убийстве.

Полиция утверждает, что директор, которого задержала полиция после заявления Нусрат, отдал приказ расправиться с ученицей, пока находился в тюремной камере.

Как выяснилось, несколько полицейских тоже сотрудничали с этими людьми и помогали им, распространяя ложные сведения о том, что Нусрат покончила с собой, а не была убита. Этих полицейских не было на скамье подсудимых.

Семья Нусрат находится под защитой полиции, сообщает местная пресса. В марте, когда их дочь рассказала родным о домогательствах директора школы, они поддержали ее решение заявить в полицию.

Родственники приветствовали вердикт суда и попросили привести приговор в исполнение как можно скорее.

В Бангладеш смертная казнь осуществляется через повешение.