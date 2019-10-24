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  24 октября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Генпрокуратура Узбекистана прокомментировала дело чиновника, у которого изъяли более $1,5 миллиона наличными
Предыстория: В Узбекистане у арестованного по обвинению в коррупции чиновника нашли $1 млн наличными и билеты на Мальдивы

CA-NEWS (UZ) -  Днём ранее, 23 октября сообщалось, что в доме заместителя главы Юнусабадского района Ташкента Эркина Зохидова было обнаружено около $1,5 млн. и авиабилеты на Мальдивы.

По сообщению Генпрокуратуры ведутся следственные действия по уголовному делу, возбужденному в отношении замхокима Юнусабадского района по вопросам строительства Эркина Зохидова.

10 октября в 21.00 часов Зохидов был задержан сотрудниками правоохранительных органов при получении взятки в размере $5000 в своем служебном кабинете. В ходе осмотра служебного кабинета замхокима был обнаружен забронированный авиабилет по маршруту Ташкент-Стамбул и $5000.

12 октября Зохидов был задержан по подозрению в совершении преступления, предусмотренного пунктом «в» части 2 статьи 210 (получение взятки) УК РУз. Также в доме Зохидова было обнаружено около $1,5 млн. и авиабилеты на Мальдивы, — говорится в сообщении пресс-службы Генпрокуратуры.

Эркин Зохидов был задержан с поличным сотрудниками правоохранительных органов при получении взятки в размере $5000.

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