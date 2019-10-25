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  25 октября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Хорезме вся семья погибла от отравления угарным газом

CA-NEWS (UZ) -  В Хорезме мужчина вместе с супругой и двумя детьми отравились угарным газом, уснув в комнате с работающей самодельной печью, сообщила пресс-служба Генпрокуратуры Узбекистана.

"22 октября в 22:00 в селе Остона Янгиарыкского района Хорезмской области в своем доме скончались гражданин К. Г. (1974 г. р., работал индивидуальным предпринимателем), а также его супруга и двое детей. Смерть наступила в результате отравления угарным газом, распространившимся в комнате от самодельной отопительной печи", - говорится в сообщении ведомства.

Прокуратура Янгиарыкского района в настоящее время ведет доследственые действия по факту происшествия.

В Узбекистане в отопительный сезон смертность от отравления газом регистрируется несколько раз в год. Трагедия в Хорезме - первый подобный инцидент, ставший известным в этом году.

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