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  25 октября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Правительство решило дополнить узбекскую Википедию спортивной информацией

CA-NEWS (UZ) -  В Узбекистане утверждена комплексная программа развития национального контента в глобальной информационной сети Интернет на 2019–2021 годы.

По данным Министерства юстиции, программа предусматривает ряд вопросов, таких как увеличение количества национальных веб-ресурсов, их продвижение и популяризация в Интернете.

Согласно ей, в школах будут пересмотрены учебные программы и методы обучения по дисциплине "Информатика" с учетом лучших международных практик.

Также будет создан сайт Национального фонда кино Узбекистана и Национальный веб-портал фильмов.

Согласно программе, в Википедии будет представлена информация о деятельности выдающихся спортсменов и спортивных организаций Узбекистана.

Будет проведён Республиканский конкурс интернет-проектов для детей и подростков, чтобы поощрить авторов и программистов создавать полезные образовательные и тематические веб-ресурсы в доменной зоне UZ.

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