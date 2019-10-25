Правительство решило дополнить узбекскую Википедию спортивной информацией

CA-NEWS (UZ) - В Узбекистане утверждена комплексная программа развития национального контента в глобальной информационной сети Интернет на 2019–2021 годы.

По данным Министерства юстиции, программа предусматривает ряд вопросов, таких как увеличение количества национальных веб-ресурсов, их продвижение и популяризация в Интернете.

Согласно ей, в школах будут пересмотрены учебные программы и методы обучения по дисциплине "Информатика" с учетом лучших международных практик.

Также будет создан сайт Национального фонда кино Узбекистана и Национальный веб-портал фильмов.

Согласно программе, в Википедии будет представлена информация о деятельности выдающихся спортсменов и спортивных организаций Узбекистана.

Будет проведён Республиканский конкурс интернет-проектов для детей и подростков, чтобы поощрить авторов и программистов создавать полезные образовательные и тематические веб-ресурсы в доменной зоне UZ.