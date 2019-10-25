В Узбекистане избиение детей воспитателем попало на видео: матери просят принять меры (видео)

CA-NEWS (UZ) - Родители, отправившие видео журналистам, утверждают, что видеозапись сделана на камеру видеонаблюдения в течение 10 дней в детском саду №2 Ургенчского района Хорезмской области. Об этом сообщает centralasian.org.

По словам родителей, на видеозаписях видно, что воспитатель Севара Султанова, работающая в группе, которую посещают дети 4-летнего возраста, бьет детей линейкой, сильно щипает их, а также часами разговаривает по телефону, не кормя детей.

Родители обвиняют руководство районного отдела управления дошкольного образования в игнорировании просьбы принять меры в отношении воспитателя и её увольнении.

Ни у официальных представителей Министерства дошкольного образования, ни у региональных отделений, не удалось получить комментарии, поскольку телефоны информационных служб не обнародованы для общественности.

Родители, которые сообщили, что избиение детей в детском дошкольном учреждении № 2 в Ургенчском районе является систематическим, попросили не раскрывать их имена.

«Когда наши дети жалуются на воспитателей, их наказывают в детском саду ещё хуже. Одна из девочек рассказала матери, что воспитатель отстранила её от рисования. Ее мать пошла в детский сад, чтобы пожаловаться, так потом этой девочке угрожали и наказали, оставив ее без еды на целый день. Были жалобы, что 3-летних детей заставляли поднимать стулья и не давали есть. В результате их стали наказыватье ещё хуже. Мы не хотим называть своих имён, потому что они могут наказать наших детей сильнее», - говорит одна из матерей.

На видеозаписи, сделанной в детсаду видно, что воспитатель оставила без присмотра более 20 детей, а затем бьёт всех по очереди линейкой.

Камера наблюдения, установленная в саду, показала, что одно из этих событий произошло в 9 часов утра 16 октября.

«Мой ребёнок всегда приходит домой с синяками на руках и ногах. Он боится рассказывать, если я спрашиваю об этом. В саду воспитатель угрожает им наказанием, если они расскажут обо всём дома. Разговаривая с матерями других детей, я узнала, что их дети тоже приходят с синяками. Мы собрались и пошли к руководителю детского сада Лайло Кадыровой. Мы потребовали, чтобы нам предоставили записи с видеокамер и показали их нам. Когда мы посмотрели 15-минутную запись с камеры, увидели, как Севара Султанова бьёт наших детей, сильно щипает. Воспитатель проводит большую часть своего времени, за разговорами и сидя на телефоне», - сказала мать одного из детей, посещающих детский сад № 2.

Родители говорят, что они обеспокоены тем, что никто не будет предпринимать каких-либо мер, несмотря на то, незаконные действия воспитателя подтверждаются видеозаписями.

«У заведующей не хватает власти на Севару Султанову, так как её устроила на работу начальник районного отделения дошкольго образования Дильфуза Бекиева. Эту женщину нельзя допускать близко к детям. Но он в ответ угрожает нам, что у неё везде есть свои люди. От хокимията до руководителей МДО он хочет принять меры против этого педагога », - сказала одна из матерей.

На видеозаписи, сделанной в другие дни, видно, что Султанова бьёт линейкой даже тех детей, кто просто молча сидит и рисует.

Чиновники из Министерства дошкольного образования Узбекистана не были доступны для комментариев. В ходе попыток связаться с ними, стало очевидно, что чиновники министерства и пресс-служба остаются закрытыми для СМИ, несмотря на требования Агентства информации и массовых коммуникаций Узбекистана (АИМК) при Администрации Президента Республики Узбекистан.

Младшая дочь президента Узбекистана Шахноза Мирзиёева в этом году была назначена начальником Главного управления формирования и ведения политики сферы дошкольного образования Министерства дошкольного образования.

Министерство и его руководство не раз говорили о радикальном реформировании системы дошкольного образования в стране и приближение ее к модели развитых стран, в частности Южной Кореи.