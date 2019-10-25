В Париже открылась выставка работ Леонардо да Винчи. Её готовили 10 лет

CA-NEWS (CA) - В парижском Лувре 24 октября открылась выставка картин Леонардо да Винчи. Её готовили более 10 лет. Она приурочена к 500-летию со дня смерти художника и будет открыта для посещения в течение четырёх месяцев.

На выставке собраны более 160 работ да Винчи. Некоторые из них были переданы Лувру на время работы экспозиции. Также представлены записи Леонардо да Винчи, его чертежи и результаты исследований его картин. Недавние исследования работ в инфракрасном излучении выявили несколько слоев изображений, причём окончательный вариант картины иногда сильно отличается от начального. Кроме того, с помощью технологий виртуальной реальности посетители выставки, как ожидается, смогут увидеть незаметные детали работ художника.

Леонардо да Винчи родился в Тоскане в 1452 году. Он был художником, скульптором, архитектором, математиком, инженером, изобретателем и учёным. Несколько лет перед своей смертью в мае 1519 года он провел во Франции по приглашению короля Франциска I. Это обстоятельство стало одним из аргументов в недавнем споре между Италией и Францией.

Проведение выставки в Лувре оказалось под вопросом в конце прошлого года. Тогда итальянская правая партия "Лига" выступила против предоставления Франции нескольких работ художника, заявив, что Италия, отдав работы, окажется "на обочине большого политического события".

Ассоциация Italia Nostra пыталась добиться запрета на вывоз из галереи в Венеции знаменитого рисунка да Винчи "Витрувианский человек". Она настаивала, что эта работа должна постоянно находиться в специальных условиях, а транспортировка может нанести ей непоправимый вред. Однако на прошлой неделе суд в Италии постановил, что работа всё же может быть представлена на выставке в Париже.