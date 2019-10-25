Таджикистан вошел в топ-10 стран-реформаторов рейтинга Doing Business-2020

CA-NEWS (TJ) - Таджикистан вошел в десятку стран-реформаторов в сфере ведения бизнеса, говорится в рейтинге Всемирного банка Doing Business-2020.

Всемирный банк ежегодно публикует рейтинг стран по благоприятности условий ведения бизнеса. Согласно докладу банка, в рейтинге Doing Business-2020 Таджикистан поднялся на 106-е место. В прошлогоднем рейтинге результат страна была на десять ступени ниже — 116 -е место из 190.

Официальная презентация рейтинга Всемирного банка Doing Business 2020 состоялась 24 октября. В рейтинге Таджикистан впервые вошел в топ-10 стран-реформаторов.

В топ-10 государств-реформаторов Всемирный банк выбирает страны, в которых были проведены реформы, облегчающие ведение бизнеса в трех или более из 10 областей: регистрация предприятий, налогообложение, обеспечение исполнения контрактов, защита прав миноритарных инвесторов, получение кредитов, подключение к системе электроснабжения, регистрация собственности, разрешение неплатежеспособности, международная торговля, разрешение на строительство.

Как следует из рейтинга, в Таджикистане стало легче вести бизнес благодаря социальной защите, предоставляемой при регистрации компании. ВБ отмечает, что Таджикистан расширил доступ к кредитам, создав единый, современный и основанный на уведомлениях реестр залогового имущества, расширив круг активов. В рейтинге также отмечается, что таможенные органы Таджикистана приняли меры для ускорения процедур экспортного оформления скоропортящихся товаров.

Тем временем, таджикские предприниматели жалуются на постоянные рейды со стороны проверяющих органов, огромные штрафы, слишком сложные налоговые процедуры и высокие налоги, а также на давление со стороны властей - все это являются основными сложностями, с которыми они сталкиваются при ведении бизнеса в стране.

Рейтинг Doing Business - это ежегодный рейтинг инвестиционной привлекательности 190 стран мира, составляемом Всемирным банком. Лучшими в этом году, как и в прошлом, были признаны условия ведения бизнеса в Новой Зеландии. Сингапур сохранил за собой второе место, на третье поднялся Гонконг. Также в топ-10 вошли Дания, Южная Корея, США, Грузия, Великобритания, Норвегия и Швеция.