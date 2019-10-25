Казахстанские операторы мобильной связи отключают незарегистрированных пользователей

CA-NEWS (KZ) - Некоторые казахстанские абоненты сотовой связи сообщают об отключении от услуг и жалуются на отсутствие мобильного Интернета и невозможность принимать и совершать телефонные звонки.

Власти и мобильные операторы объясняют, что в настоящее время от услуг отключают пользователей, которые не зарегистрировали абонентские устройства и не «привязали» их к индивидуальному идентификационному номеру (ИИН, 12-значный цифровой код, который присваивается физическому лицу один раз и пожизненно).

Мобильные операторы и правительство страны пояснили, что несколько раз предупреждали казахстанцев о необходимости привязать номера к ИИН и IMEI-коду телефона.

Местные информационные агентства сообщают, что десятки абонентов стоят в очередях в офисах операторов связи в Нур-Султане, чтобы пройти процедуру регистрации. Стоящие в очередях говорят, что безуспешно пытались отправить ИИН через SMS-сообщения для прохождения регистрации. Операторы мобильной связи объясняют сложности техническими возможностями базы, в которой сейчас одномоментно регистрируются сотни пользователей.

В комитете телекоммуникаций министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана подтверждают, что в последние дни увеличилось количество жалоб от казахстанцев на отключение от услуг связи. Вместе с тем в комитете напомнили, что процесс регистрации, требование пройти который в прошлом году направлялось абонентам, завершился 1 января. Если гражданин приобрёл телефон в этом году и до сих пор не зарегистрировал его, то ему необходимо пройти процедуру регистрации, отправив SMS-сообщение, или обратиться к оператору связи для прохождения процедуры, говорят в комитете. Аппарат, привязанный к ИИН абонента, работает только с теми SIM-картами, которые на него зарегистрированы.

Власти опровергают предположения некоторых активистов о том, что регистрация мобильных устройств предоставляет возможности слежки, и говорят, что процедура введена для борьбы с кражами гаджетов и мошенничеством. В правительстве говорят также, что регистрация телефонов предусмотрена принятыми в 2016 году поправками к законодательству, нацеленными на борьбу с экстремизмом и терроризмом.