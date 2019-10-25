Назарбаев и Утемуратов посетили теннисный матч между Новаком Джоковичем и Рафаэлем Надалем в Нур-Султане

CA-NEWS (KZ) - Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, председатель федерации тенниса Казахстана Булат Утемуратов и спикер Мажилиса Нурлан Нигматуллин посетили благотворительный теннисный матч между Новаком Джоковичем и Рафаэлем Надалем, сообщает elbasy.kz.

Перед началом матча Назарбаев встретился с знаменитыми теннисистами Новаком Джоковичем и Рафаэлем Надалем.

В ходе беседы со спортсменами Назарбаев пожелал им яркой и насыщенной игры.

- Казахстанцы очень счастливы видеть великих теннисистов планеты. Я всегда смотрю ваши игры. Вы достигли больших результатов в спорте, - сказал первый президент РК.

Во время встречи Назарбаев пожелал теннисистам крепкого здоровья и поздравил Рафаэля Надаля c недавней женитьбой.

Собранные по итогам матча средства пойдут на благотворительные цели развития теннисной инфраструктуры в регионах страны.

Со звездами мирового тенниса Рафаэлем Надалем и Новаком Джоковичем встретился и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

Приветствуя именитых теннисистов в резиденции «Акорда», Глава государства поблагодарил Рафаэля Надаля и Новака Джоковича за приезд в Казахстан и участие в показательном матче.

- Это замечательная возможность увидеть игру выдающихся теннисистов современности в Казахстане. Чрезвычайно важна благотворительная цель этого матча. Ваш приезд в нашу столицу служит ярким свидетельством поддержки, которая оказывается развитию тенниса в Казахстане. Уверен, что мастер-класс, который вы дадите детям, станет для них хорошим примером и воодушевит их пойти по вашим стопам, - сказал Касым-Жомарт Токаев.