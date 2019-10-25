Монголия привлекла более 1,3 млрд прямых иностранных инвестиций за 8 месяцев текущего года

CA-NEWS (MNG) - Центральный банк сообщил, что за первые восемь месяцев 2019 года Монголия привлекла более $1,3 млрд прямых иностранных инвестиций (ПИИ). Число отражает снижение на четыре процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Большая часть общих ПИИ за период с января по август была вложена в мегапроекты в горнодобывающем секторе, особенно в шахте Оюу-Толгой в южной части пустыни Гоби. Ожидается, что огромный медно-золотой рудник будет производить в среднем 430 000 тонн меди и 425 000 унций (около 12 050 кг) золота в год в течение следующих 20 лет.

Проект Оюу-Толгой принадлежит совместно правительству Монголии, которому принадлежит 34% акций, и канадской добывающей компании Turquoise Hill Resources, которой принадлежит 66%.

Прямые иностранные инвестиции в горнодобывающий сектор являются одним из основных факторов экономического роста в Монголии.

По оценкам Министерства финансов Монголии, проект Оюу-Толгой в одиночку привлечет не менее 1,3 млрд долларов США в этом году.

Потоки прямых иностранных инвестиций в Монголию достигли рекордного уровня в 4,5 миллиарда долларов в 2012 году.