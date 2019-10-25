15 соглашений на $75 млн было заключено по итогам казахстанско-белорусского бизнес-форума

CA-NEWS (KZ) - В Нур-Султане 25 октября в рамках официального визита президента Беларуси Александра Лукашенко в Казахстан состоялся казахстанско-белорусский бизнес-форум.

В ходе работы форума особое внимание было уделено вопросам дальнейшего развития торгово-экономического сотрудничества двух стран и практических аспектов ведения бизнеса. Вместе с тем, были обсуждены перспективы и задачи, стоящие перед предпринимательским сообществом, а также установлены новые контакты между бизнес-структурами Казахстана и Беларуси, сообщает пресс-служба правительства РК.

По итогам форума стороны подписали 15 соглашений на общую сумму $75 млн в отраслях машиностроения, агропромышленного комплекса и фармацевтики.