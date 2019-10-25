Таджикистан и Пакистан обсудили расширение сотрудничества в борьбе с международным терроризмом

CA-NEWS (TJ) - 23 октября посол Таджикистана в Пакистане Исматулло Насредин встретился с Федеральным Министром внутренних дел Пакистана Ичазом Ахмед Шахом, сообщает пресс-служба МИД РТ.



В ходе встречи были обсуждены вопросы укрепления и расширения плодотворных двусторонних отношений в сфере борьбы с международным терроризмом, содействия в обеспечении мира и стабильности в регионе и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.