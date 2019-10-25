Мирзиёев осмотрел строящиеся станции новой линии Ташкентского метро

- Узбекистан, общество
- 10:18, 25 октября 2019
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- Обновлено: 11:45, 25 октября 2019
CA-NEWS (UZ) - В Ташкенте завершено строительство станций "Дустлик-2" и "Охангарон" кольцевой линии надземного метро. Готовые станции были продемонстрированы президенту, сообщила пресс-служба главы государства.
Осмотр строящихся веток столичного метрополитена Шавкат Мирзиёев начал с Сергелийской линии. Стоимость работ составляет $82,6 миллиона. Линия длиной 7 километров будет состоять из 6 станций и соединяться со станцией "Олмазор" Чиланзарской ветки. Таким образом, из Сергели можно будет без пересадок попасть во все районы города, где работает метро.
Мирзиёев ознакомился со строительством кольцевой линии надземного метро в Яшнабадском районе. Линия протянется почти на 55 километров, стоимость ее строительства составит более $442 миллиона.
Кольцевая ветка метро будет строиться в пять этапов. Сейчас идет первый из них: прокладывается 11-километровая линия надземного метро от станции "Дустлик" до рынка Куйлюк. Из семи станций этого отрезка завершены две: "Дустлик-2" и "Охангарон".
Президент проехал между этими станциями на новом подвижном составе и осмотрел их. Обе станции оснащены турникетами с возможностью бесконтактной оплаты за проезд и эскалаторами.