В Монголии создан новый сертификационный знак «Монгольское ханское волокно»

CA-NEWS (MNG) - В Монголии создан новый сертификационный знак «Монгольское ханское волокно». Данный знак был создан для продвижения монгольского кашемира, яка и шерсти в мире, а также в создании национального бренда путем повышения его конкурентоспособности и для сертификации его качества. Это подтверждает, что продукт изготовлен из 100% высококачественной шерсти и кашемира, полученных из Монголии, соответствует монгольским и международным стандартам ISO для текстиля и тканых изделий, полностью соответствует стандартам качества при производстве и изготовлен по экологически чистой технологии.

24 октября министерство продовольствия, сельского хозяйства и легкой промышленности Монголии, Азиатский банк развития Монголии (АБР) и Монгольская ассоциация шерсти и кашемира совместно организовали международный форум высокого уровня «Монголын хаан ширхэгт»-«Монгольское ханское /королевское/ волокно».

Форум, проводимый в отеле «Шангри-Ла» в Улан-Баторе, финансируется совместно с Проектом АБР по развитию сельского хозяйства и сельских районов и финансируемой Японским фондом по сокращению бедности (JFPR) технической поддержкой создания стоимости в сельском хозяйстве. Проекты направлены на развитие и продвижение монгольских брендов на экспортно-ориентированные продукты.

В мероприятии приняли участие представители мировых брендов, потребителей, иностранных посольств в Улан-Баторе, отечественные производители, правительственные и неправительственные организации, международные проекты для обсуждения вопросов, касающихся кашемировой и шерстяной промышленности Монголии.

Благодаря программе «Кашемир», утвержденной правительством Монголии, было создано 1570 новых рабочих мест, что позволило увеличить производственные мощности на 30 процентов и объем продаж на 27 процентов. В Монголии более 300 предприятий, занимающихся производством шерсти и кашемира, большинство из которых экспортируют конечную продукцию, а общий годовой объем продаж достигает 1,3 трлн.тугриков. Одним из результатов программы «Кашемир» является знак качества кашемира «Монгольское ханское волокно», который был представлен на мероприятии.

На форуме три монгольских компании «Гоби», «Жинст Мөрөн» и «Ханбогд» получили сертификационный знак, удовлетворяющий вышеупомянутым критериям. Кроме того, на мероприятие пришли пастухи из аймака Хубсугул, чтобы поделиться своим опытом по процессу производства кашемира и шерсти, а также по вопросам, касающимся пастушьих общин и защиты пастбищ.

По словам официальных лиц на мероприятии, проекты АБР и JFPR помогают правительству зарегистрировать сертификационный знак «Монгольское ханское волокно» в национальных ведомствах интеллектуальной собственности отдельных стран, которые являются потенциальными покупателями монгольской продукции из волокон животного происхождения.

Новый сертификационный знак «Монгольское ханское волокно» зарегистрирован в трех государствах; в Японии, Великобритании и Чехии