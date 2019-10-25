Министр экономики Японии ушел в отставку из-за подкупа избирателей дынями и цветами

CA-NEWS (CA) - Премьер-министр Японии Синдзо Абэ принял отставку министра экономики, торговли и промышленности Иссю Сугавара. Отставка последовала после сообщения о том, что, как подозревается, офис Сугавара давал деньги и подарки некоторым избирателям, передает NHK.

Абэ объявил, что бывший министр по оживлению экономики Хироси Кадзияма заменит Сугавара.

В еженедельном издании "Сюкан Бунсюн" были опубликованы подозрения о том, что секретарь Сугавара ранее в этом месяце преподнес около 200 долларов одной потерявшей близких семье в его токийском избирательном округе. Журнал также подозревает, что офис Сугавара посылал им, а также еще одной семье цветы.

Хотя в Японии принято дарить деньги потерявшим близких семьям во время похорон, японский закон о выборах запрещает политикам посылать деньги избирателям в своих избирательных округах.

Также японские СМИ сообщали, что предвыборный штаб министра раздавал гражданам подарки — дыни, крабы, цветы и курительные палочки.

Законодатели от оппозиционных партий обрушились на министра с критикой в связи со статьей в журнале.