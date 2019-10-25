В детсаду Ашхабада воспитатели бьют детей, вымогая взятки, - СМИ

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CA-NEWS (TM) - В детских садах Ашхабада кроме плохих условий содержания и некачественного питания имеются факты истязания детей воспитателями, сообщили «Хроники Туркменистана».



Девочка из детского сада №55, расположенного в 30 микрорайоне столицы, Айшагуль А. 2017 года рождения получила рванную рану на лице от отвертки, которой воспитательница ее ударила. Кроме этого, девочку ставили между двумя кроватями и сдавливали ей ноги. Рана на лице загноилась, а на ногах остались синяки.

Мама девочки обратилась в правоохранительные органы, но никаких мер со стороны полиции принято не было.

Корреспондент «Хроники Туркменистана» поговорил с другими родителями, чьи дети ходят в этот садик. Они подтвердили, что факты избиения детей не единичны. Часто детей в качестве наказания запирают в темные шкафы.

Родители также рассказали и взяточничестве с детсаду. Детей фактически разделили на две группы: на тех, чьи родители устроили ребенка в садик, заплатив заведующей взятку в размере тысячи манатов, и на тех, кто попал по направлениям из городского отдела образования. Заплативших лучше кормят, с ними проводят занятия и игры. Вторых кормят намного хуже и физически наказывают, таким образом вынуждая родителей дать взятку, чтобы ребенка перевели в «привилегированную группу».

Одна из матерей, сотрудниц ЖКХ рассказала, что она приводит ребенка в садик к 7.30, так как ей надо идти на работу. Таких детей, которых приводят раньше других, несколько. Но до 9.30 дежурный воспитатель не пускает их в помещение несмотря на холодную и сырую погоду.

В целом на ухудшающуюся ситуацию в детских садах жалуются многие родители.

— Когда в 10 раз подняли плату за детский сад (с 8 до 80 манатов в месяц), мы решили, что теперь детей будут лучше кормить. Увы, складывается впечатление, что их вообще не кормят. Первое, что говорят вечером дети родителям — дайте поесть, — рассказала одна из матерей.

Другая женщина рассказала, что из-за плохого питания в детсадах у ее двоих детей постоянно болят животы и они страдают от диареи.

Педиатр одной из столичных больниц подтвердила, что желудочно-кишечные заболевания среди детсадовцев имеют массовый характер. Также имеют место случаи ушибов и увечий, полученных детьми в результате жестокого обращения со стороны нянек и воспитателей.