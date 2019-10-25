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  25 октября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Монголия будет стремиться выйти из «серого списка» FATF в 2020 году

CA-NEWS (MNG) -  Не соблюдая должным образом рекомендации Целевой группы по финансовым мероприятиям (ФАТФ), касающиеся мер по борьбе с отмыванием денег и финансированием борьбы с терроризмом, Монголия была добавлена в серый список ФАТФ вместе с Ираком, Зимбабве и Северной Кореей.

Специалисты парижского сторожевого таймера (Paris-based watchdog) считают, что Монголия рискует всеми иностранными сделками и инвестициями, замедляя экономику и приводя к дальнейшей неопределенности. В Улан-Баторе, это решение оцепенело. Монголии удалось выйти из серого списка в 2014 году после принятия мер по отмыванию денег.

Монголия работает над устранением недостатков технического соответствия стандартам ФАТФ с 2017 года. Между тем, его экономика восстанавливается после помощи Международного валютного фонда в 2017 году.

Со времени завершения своего отчета о взаимной оценке (mutual evaluation report-MER) в 2017 году Монголия добилась прогресса по ряду рекомендованных мер MER для улучшения технического соответствия и эффективности. Монголия выполнила 35 из 40 технических требований и семь из 11 указаний.

ФАТФ является межправительственным органом, созданным в 1989 году для борьбы с отмыванием денег, финансированием терроризма и другими связанными с этим угрозами целостности международной финансовой системы.

Монгольский Центральный банк или МонголБанк будут стремиться выйти из «серого списка» ФАТФ в 2020 году.

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