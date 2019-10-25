Житель Пенджикента приговорен к 17 годам лишения свободы за изнасилование 10-летней девочки

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CA-NEWS (TJ) - Коллегия по уголовным делам Согдийского областного суда своим приговором от 16 октября признал Хусейна Хазратова, отца двоих детей, 38-летнего жителя села Фароб одноименного джамоата города Пенджикент виновным в преступлениях, связанных с насильственными сексуальными действиями в отношении несовершеннолетнего ребенка. Он был осужден на 17 лет с отбыванием в колонии строгого режима, передает Ахбор.



Хазратов ранее в 2012 году уже был приговорен к двум годам и шести месяцам лишения свободы судом города Канибадам согласнос статьям 111, ч.1 и 244, ч.2 за нанесении физического вреда здоровью и кражу. Он вышел на свободу в 2014 года и в 2016 году женился на Г.Р. У них было двое детей.

Как следует из материалов уголовного дела, Хазратов 6 июля 2019 года, примерно в 19 часов, в состоянии алкогольного опьянения рядом со своим приусадебным участком в селе Фароб увидел 10-летнюю дочку соседей М.М., которая присоединяла водный шланг по просьбе своих родителей. У Хазратова в голове сразу обрисовался план и он как бы пытаясь помочь девочке, отправил ее за другим шлангом в полустроенный соседский дом.

Мужчина тоже зашел в здание вслед за девочкой и насильно отвел ее в левый угол комнаты. После этого, использовав беззащитное состояние ребенка, Хазратов повалил ее на пол, связал ее руки ее же платком, а потом положив на спину на пол, пытался ее изнасиловать.

М.М. начала кричать и мужчина не смог закончить свои действия. Но он уже не мог совладать со своими сексуальной прихотью. Хазратов повалился на девочку, правой рукой закрыл рот ребенку, чтобы не смогла кричать, а пальцами левой руки проник в детородный орган девочки и таким образом удовлетворил свои сексуальные потребности.

Согласно результатам судебно-медицинской экспертизы № 493 от 10 июля 2019 года, проведенной в Пенджикенте, в результате действий Хазратова, у девочки была разорвана плева девственности.

Хазратов на суде рассказал, что "встал только после того как пролилась кровь девственности у ребенка. Девочка тоже встала и быстро сбежала.Она увидела свою старшую сестру и плача побежала к ней...”

Хазратов, чтобы скрыть следы своего преступления, побежал домой, где переоделся и покинул село. Ночь он провел на поле, а на другой день горными тропами перебрался в город Пенджикент, где также скрывался от сотрудников милиции и спал на полях. Хазратова задержали 10 июля в местечке Дашти Малла.