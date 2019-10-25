В Женеве обсудили отчет Казахстана о положении женщин

CA-NEWS (KZ) - 24 октября в парламенте Казахстана представлены 33 женщины, что составляет 22 процента от общего числа депутатов. Это почти в два раза больше, чем в прошлом созыве. Такие цифры представила делегация Казахстана в докладе Комитету ООН, следящему за выполнением Конвенции о ликвидации дискриминации женщин. Сессия Комитета проходит и в Женеве, передает служба новостей ООН.



Делегация Казахстана сообщила также о том, что значительно увеличилась доля женщин, занимающих государственные посты. Сократилась материнская и детская смертность. По официальным данным, после принятия закона о бытовом насилии, его уровень, а также показатели гибели женщин в результате домашнего насилия значительно уменьшились. Власти также ужесточили наказание за преступления против детей и женщин.

В то же время, по результатам исследования, проведенного вместе с ООН, около 17 процентов женщин в течение жизни пережили физическое или сексуальное насилие со стороны интимного партнера, а каждая пятая – психологическое. Треть опрошенных женщин пожаловалась на проявления контроля со стороны мужчин.

Один из вопросов членов Комитета к делегации Казахстана как раз касался отношения к женщине в обществе. Их интересовало, какие меры принимают власти для устранения стереотипов, которые сводят роль женщины исключительно к уходу за близкими и воспитанию детей. По их мнению, подобные стереотипы ограничивают права и возможности женщин во всех областях, однако, по сообщениям, их активно поддерживают религиозные деятели, в том числе выбирая в качестве платформы для этого государственные университеты.

Экспертов волнует и проблема ранних браков, которые, как сообщается, по-прежнему «не являются редкостью», особенно в сельских районах и среди некоторых этнических групп. Они хотели бы знать, что делается для просвещения родителей, местных лидеров и населения в целом о пагубных последствиях детских браков и для наказания виновных в похищении женщин.

Также члены Комитета хотели бы знать, как идет процесс пересмотра поправок к закону «О профилактике бытового насилия», и участвуют ли в нем министерства, имеющие отношение к проблеме, женские ассоциации и организации гражданского общества, а также представители ООН.

Сославшись на сообщения о том, что некоторые акты насилия против женщин не считаются уголовно наказуемыми, и что реальные масштабы всех видов насилия против женщин гораздо выше официальных, эксперты спросили, намерены ли власти принять всеобъемлющее законодательство, предусматривающее уголовное наказание за физическое, психологическое и сексуальное насилие против женщин. Другие вопросы, направленные делегации Казахстана, касаются участия женщин на рынке труда, образования девочек, торговли людьми и женского здоровья.

По завершении обсуждения доклада Комитет вынесет предварительные рекомендации. На нынешней сессии вместе с Казахстаном о выполнении Конвенции отчитываются еще пять стран: Андорра, Босния и Герцеговина, Ирак, Литва и Сейшеллы.