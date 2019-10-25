Туркменистан и Япония подписали ряд двусторонних документов

CA-NEWS (TM) - В Токио в рамках рабочего визита правительственной делегации Туркменистана во главе с президентом Гурбангулы Бердымухамедовым в Японию, 23 октября состоялась церемония подписания двусторонних документов.

Как сообщает госинформагентство ТДХ, было подписано Дополнение №2 к Рамочному Соглашению между Государственным концерном «Türkmenhimiýa» и группой компаний Mitsubishi Corporatio (Япония) и «Gap Inşaat Ýatirim ve Diş Ticaret Anonim Şirketi (Турция) о сотрудничестве по разработке проекта строительства в Туркменистане нового завода по производству аммиака и карбамида;

В числе других важных документов — Меморандум о взаимопонимании между Государственным концерном «Türkmengaz» и группой компаний Kawasaki Heavy Industries Ltd. (Япония) и Sojitz Corporation (Япония) по проектированию на основе имеющихся результатов и строительству с полной готовностью второго комплекса нынешнего завода по производству бензина посредством переработки газа;

Среди других подписанных документов Соглашение между Государственным концерном «Türkmenhimiýa» и консорциумом компаний Sojitz Corporation, TTCL Public Company Limited, Rönesans Endüstri Tesisleri Inşaat Sanaýi ve Ticaret Anonim Şirketi» о договорной основе проектирования и строительства на Туркменабатском химическом заводе цеха по производству концентрированных фосфорных удобрений с полной готовностью.

Генеральное соглашение между Государственным комитетом водного хозяйства Туркменистана и компанией Itochu Corporation (Япония) о купле-продаже землеройной техники;

Генеральное соглашение между агентством «Türkmenawtoulaglary» Министерства промышленности и коммуникации Туркменистана и компанией Sumitomo Corporation (Япония) о сотрудничестве в области закупки автотранспортных средств;

Меморандум между Министерством иностранных дел Туркменистана и Министерством экономики, торговли и промышленности Японии о сотрудничестве в области инфраструктуры (с дорожной картой) и Обновленное и переоформленное Соглашение № 4 о сотрудничестве между Госбанком внешнеэкономической деятельности Туркменистана и Японским банком международного сотрудничества.