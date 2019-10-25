В Ташкенте начался отопительный сезон

CA-NEWS (UZ) - По решению хокима города Ташкента с 25 октября текущего года в столице начинается сезон отопления.

Как сообщила администрация столицы, переход к отопительному сезону реализуется в два этапа: на первом этапе будут подключены объекты социального назначения (дошкольные учреждения, учреждения народного образования и здравоохранения). На втором этапе - многоэтажные жилые и административные здания.

Срок окончания перехода к сезону отопления установлен на 30 октября 2019 года.

Предыдущий отопительный сезон в узбекской столице длился с 16 октября по 23 марта.