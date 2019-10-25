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  25 октября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Токаев провел переговоры с Лукашенко в Нур-Султане

CA-NEWS (KZ) -  Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 25 октября в Нур-Султане провел переговоры с президентом Беларуси Александром Лукашенко.

Переговорам по протоколу предшествовала официальная встреча главы белорусского государства. Она прошла в зале торжественных церемоний с участием роты почетного караула и президентского оркестра, сообщает пресс-служба белорусского президента.

"Наши отношения с Казахстаном уходят вглубь десятилетий, столетий. Мы всегда, особенно в советский период, были близки. Наши экономики взаимодополняемые, это создает новые возможности для нас и сейчас. Во всем, что мы производим, нуждается Казахстан. Сложилась хорошая перспектива", - заявил Александр Лукашенко на переговорах в узком составе.

Он добавил, что Беларусь всегда будет надежным партнером для Казахстана.

Напомним, 24 октября по итогам казахстанско-белорусского бизнес-форума было заключено 15 соглашений на $75 млн.

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