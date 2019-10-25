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  25 октября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Самарканде при пожаре на птицеферме заживо сгорели 8 тысяч цыплят

CA-NEWS (UZ) -  23 октября на птицеферме в Пастдаргомском районе, Самаркандской области произошёл пожар. Погибло около 8 тысяч цыплят, более 16 тысяч - спасены, сообщили в Государственной службы пожарной безопасности Узбекистана.

«Для тушения пожара было привлечено 4 единицы пожарной техники. Пожарные расчеты прибыли в течение 16 минут (расстояние до ближайшей пожарно-спасательной части 16 км). В результате оперативных действий огнеборцев, пожар был локализован в 19:50 часов и ликвидирован в 21:50 часов», - говорится в сообщении ведомства.

В результате пожара сгорела кровля птицефермы на площади 150 кв. метров, погибло около 8 тыс. цыплят. От пожара были сохранены строительные конструкции птицефермы на площади 550 кв. метров, а также более 16 тыс. цыплят.

Погибших и пострадавших людей не зафиксировано. Предполагаемая причина пожара, пользование самодельного печи. Материальный ущерб устанавливается.

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