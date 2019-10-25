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  25 октября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Глава Сената Узбекистана встретилась с президентом Армении

CA-NEWS (UZ) -  В рамках официального визита в Японию председатель Сената Олий Мажлиса Узбекистана Танзила Нарбаева провела встречи с руководителями ряда стран. Об этом сообщила пресс-служба Сената Олий Мажлиса.

Так, вопросы укрепления двустороннего сотрудничества были обсуждены в ходе встречи с Президентом Армении Арменом Саркисяном.

Стороны подчеркнули важность усиления сотрудничества между двумя странами, в том числе активизации взаимодействия соответствующих парламентских и правительственных структур.

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