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  25 октября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Узбекистане появятся единые транспортные карты

CA-NEWS (UZ) -  С января нового года в Ташкенте планируют начать внедрение автоматизированной системы оплаты проезда (АСОП) с использованием единых транспортных карт, сообщает Газета.uz.

На новых станциях метрополитена турникеты уже приспособлены к приему оплаты с транспортных карт. Будут внедрены четыре вида карт: для пенсионеров, студентов, учащихся и льготная карта, а также общая единая транспортная карта. Оплатить проезд также можно будет через приложение на мобильном телефоне.

Единые транспортные карты будут персонализированными, с фотографией владельца, а выдавать их будут центры государственных услуг.

Воспользоваться картами можно будет на всех видах общественного транспорта по стране, включая автобусы и метро в Ташкенте, трамвай в Самарканде, троллейбус в Хорезме и другие (маршрутное такси).

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