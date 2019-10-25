В Душанбе продолжается суд над бывшими милиционерами

CA-NEWS (TJ) - Фигуранты нашумевшего уголовного дела о пытках в здании УМВД по г. Душанбе отказались признать свою вину. Один из бывших сотрудников столичной милиции в суде подтвердил факт получения взятки.

В отношении замначальника отдела уголовного розыска УМВД по г. Душанбе Фархода Нурхонова и его подчиненных — начальника отдела уголовного розыска Аваза Сабзаева, его подчиненного Икромиддина Ахлиддина, следователя Умеда Ваххобова и др. возбуждено уголовное дело по статьям 316 («Превышение служебных полномочий») и 143.1 («Пытки») УК Таджикистана.

Расследование было начато после публикации на сайте Радио Озоди о «подставах», угрозах и пытках задержанных со стороны сотрудников столичной милиции. Житель Душанбе Хамза Солехов рассказал, что сотрудники милиции обвинив его в незаконном хранении более 200 гр. наркотиков, сильно избили и пытали электрическим током, чтобы он признался в совершении этого преступлении.

Однако бывшие стражи порядка признавая допущенные ошибки, отрицают факт применения пыток в отношении задержанных, Как стало известно, 22 октября Умед Ваххобов в суде признался в получении взятки. По его словам, Хуршед Абдухалимов, свояк Хамзы Солехова предлагал ему 2 тыс. долларов и попросил изменить вмененную задержанному статью на более мягкую. «Я взял 1600 долларов, а 400 долларов вернул. Статью на более мягкую не изменил.Я денег не просил. А Хамзу Солехова мы не пытали», - заявил бывший следователь.

Ранее сообщилось, что милиционеры вымогали взятку в $5 тыс. у Хуршеда Абдухалимова, угрожая привлечь по этому делу и его. Абдухалимов у себя дома отдал человеку, которого прислал Нурхонов, $2800. «После этого Нурхонов, получив деньги, позвал его в УМВД и послал к старшему следователю Умеду Ваххобову, тот потребовал еще $2 тыс. за смягчение статьи и уход от ответственности. Абдухалимов сбил сумму взятки до $1600», рассказал ранее источник Радио Озоди.

Другие фигуранты уголовного дела Фарход Нурхонов и Аваз Сабзаев также отрицают факт применения пыток к задержанным. Еще один фигурант уголовного дела Икромиддини Ахлиддин пока не допрошен.

Абдукарим Абдулхамидов, адвокат Фархода Нурхонова, Радио Озоди 24 октября сообщил, что его подзащитный признает свою вину в превышении служебных полномочий. «Факт пыток он категорически отрицает. Нурхонов превысил служебные полномочия, не оформив протокол при конфискации 212 гр. наркотиков. Он это признает», - сказал адвокат.

Следователи подтвердили факт применения пыток в отношении Хамзы Солехова. "Характеристика полученных ран свидетельствует о том, что эти раны скорее всего были нанесены тяжелым тупым предметом 07.01.2019 числа. Раны на пальцах и на правой стороне ягодиц могут быть результатом использования электрического тока,” – говорится в заключении судмедэкспертов, которое приобщено к делу.

По словам Хамзы Солехова, число пожаловавших на незаконные действия милиционеров возросло до 17 человек.