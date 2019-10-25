В Намангане убили медведя из Красной книги, забредшего в село

CA-NEWS (UZ) - В селе «Гова» Чустского района Наманганской области 14 октября застрелили бурого медведя весом 300 килограммов. 24 октября заместитель главы района заявил, что «люди убили медведя в целях самозащиты и никакого приказа со стороны властей на расстрел животного не было». Об этом сообщило centralasian.org.

Эко-активист из Наманганской области Марат Наумов говорит, что убийство редкого вида бурого медведя произошло на фоне безразличия областного управления Госкомитета Узбекистана по экологии и охране окружающей среды. Наумов говорит, что сообщил в областное управление Госкомитета о появлении медведя на территории села «Гова» еще до убийства зверя.

Представитель Наманганского областного управления Госкомитета РУз по экологии и охране окружающей среды Орифхон Аюбхонов и глава Чустского районного отделения данного ведомства Уктам Сатторов не смогли ответить на вопрос журналиста «Озодлика» о том, «почему чиновники не смогли предотвратить убийство редкого вида медведя».

По словам Марата Наумова, председатель махаллинского схода граждан «Гова» Шавкат Хошматов звонил в РОВД, Наманганское областного управление МЧС и районную администрацию с просьбой помочь в отлове крупного медведя.

Помощник председателя Наманганского областного отделения Спортивного объединения охотников и рыболовов Узбекистана Анваржона Достонова сказал, что объединение было против убийства животного.

– Медведя целый день держали взаперти в амбаре. Наш руководитель поручил охотникам временно усыпить медведя, а потом отвезти его в горы или передать в зоопарк. Однако во всей области не смогли найти снотворное для временного усыпления медведя. Потом два охотника, взяв всю ответственность на себя, пустили три пули в медведя из официального зарегистрированного 16-ти калибрового охотничьего ружья «ИЖ». От пули, выпущенной из ружья охотника Меликузи Холматова, медведь упал. Мы очень сожалеем, что не смогли спасти медведя, – сказал представитель Наманганского областного отделения Спортивного объединения охотников и рыболовов РУз.

Видео, на котором запечатлена туша убитого в селе «Гова» гигантского медведя, распространилось в Telegram-канале «Наманганликлар.уз» и других соцсетях. Вот что рассказал о подробностях убийства медведя эко-активист Марат Наумов:

– Впервые бурого медведя весом 300 килограммов увидела жительница села «Гова» Гульбахор Миразахмедова. Медведь на двух ногах стоял у нее во дворе. Женщина кинула в него камень и медведь убежал в баню ее соседа. После, испугавшись криков людей, медведь вышел из бани и зашел в коровник соседа. Местные жители заперли дверь бани и удерживали там медведя. Полдня они ждали, что местные власти примут хоть какие-то меры. Но потом пришли два охотника и застрелили животное, – говорит эко-активист.

По его словам, у местных властей была возможность временно усыпить медведя, пока он находился в коровнике, а после выпустить его в горы. "Но они не смогли воспользоваться этой возможностью. Убили медведя. Затем люди подняли тушу животного, поместили его в Дамас» и увезли в отдел милиции", – сказал Марат Наумов.

По словам Наумова, вид убитого в селе «Гова» бурого медведя занесен в Международную Красную книгу. "На территории Узбекистана имеется от 200 до 250 бурых медведей данного вида. Сегодня их стало на один меньше. Убитый в селе «Гова» медведь был гималайским медведем из семейства Ursus arctos isabellinus. В некоторых источниках его называют Тянь-шанским бурым медведем. Данный вид медведя занесен в Международную Красную книгу и Красную книгу Узбекистана. Сейчас они находятся на грани исчезновения. Охота на них запрещена законом", – сказал он.

Согласно постановлению кабинета министров Узбекистана от 20 октября 2014 года, за нанесение вреда тяньшанскому бурому медведю гражданам республики или юридическим лицам грозит штраф в размере 840 тысяч сумов (почти 90 долларов США).